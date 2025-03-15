Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждениях на энергетическом объекте

В ночь на 15 марта в Одесской области объявили воздушную тревогу. Украинские телеканалы уведомили о взрывах на территории регионального центра. На фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждениях на одном из энергетических объектов.
По его словам, в результате инцидента оказался обесточен город Черноморск. Работники оперативных служб приступили к ликвидации последствий. О качестве повреждений на энергетическом объекте ничего не известно.
«В результате инцидента полностью обесточен город Черноморск… Над ликвидацией работают все службы», — предупредил Олег Кипер.
По данным от Минобороны России, за последнюю неделю войска ВС РФ провели 15 атак на объекты газово-энергетической инфраструктуры Украины.
Напомним, РФ начала наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, установили российские власти, стояли украинские спецслужбы.