Глава Одесской ОВА Кипер сообщил о повреждениях на энергетическом объекте

В ночь на 15 марта в Одесской области объявили воздушную тревогу. Украинские телеканалы уведомили о взрывах на территории регионального центра. На фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о повреждениях на одном из энергетических объектов.