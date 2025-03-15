Бойцы ВС России рассказали об освобождении населенных пунктов под Суджей

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Север» рассказали на видео Минобороны о боевых действиях при освобождении населенных пунктов Русская Конопелька и Агроном в Курской области.
Подразделения 186-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» закрепились в освобожденных населенных пунктах Русская Конопелька и Агроном Суджанского района Курской области. Они уже разминировали основные участки местности.
«Это вооружение и боеприпасы, которое противник оставил при побеге с населенного пункта Агроном. Винтовки американского производства полностью в рабочем состоянии, дальше будут работать против них», — рассказал командир одного из подразделений полка с позывным «Ястреб», организовавший зачистку хутора Агроном.
«Производство Америки, пулемет, он стоял на бронемашине “Козак”. Вдруг, если получится, будем с него и работать в дальнейшем», — рассказал один из военнослужащих.
На кадрах также показана подбитая и сложенная бронированная техника ВСУ, тела уничтоженных боевиков.
В военном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Север» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, оттесняя врага, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.