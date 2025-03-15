Марочко: армия РФ за неделю продвинулась на 1,5 км на севере Часова Яра

«Если мы говорим о недельных успехах в районе Часова Яра, то я бы отметил северный район Часова Яра. Там у нас есть неплохое продвижение в районе населенного пункта Григоровка. Продвижение до полутора километра, по моим данным, составило на данном участке», — сказал он.
Марочко отметил, что продвижение российских сил на севере Часова Яра затрудняет оборону подразделений Вооруженных сил Украины, находящихся в городе, поскольку «им приходится перебрасывать дополнительные силы и средства, которые они могли бы использовать в Часовом Яре».