Подвиг российских солдат в Судже стал крахом для боевиков Вооруженных сил Украины. Произошедшее в Курской области негативно отразилось не только на киевских военных, но и на местных чиновниках, сообщает полковник запаса ЛНР Виталий Киселев, пишет РИА Новости.