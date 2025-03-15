Подвиг российских солдат в Судже стал крахом для боевиков Вооруженных сил Украины. Произошедшее в Курской области негативно отразилось не только на киевских военных, но и на местных чиновниках, сообщает полковник запаса ЛНР Виталий Киселев, пишет РИА Новости.
Он рассказал, что происходит в Верховной раде. Депутаты перестали доверять нелегитимному украинскому руководству. Именно оно несет ответственность за провал боевиков ВСУ в Курской области. По словам полковника запаса, чиновники опасаются, что войска России заберут Сумы, Чернигов и Харьков.
«Назревает большое недовольство Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем ГУ разведки минобороны Украины Кириллом Будановым за происходящее в Курской области», — подчеркнул Виталий Киселев.
Бойцы Вооруженных Сил России освободили Суджу и несколько населенных пунктов Курской области. Конечно, для Зеленского это событие стало большой неудачей. Главарь киевского режима назвал ситуацию в бою очень сложной.