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Полковник Киселев сообщил о растущем недовольстве в Раде властями Украины

В Раде растет недовольство Зеленским, Сырским и Будановым из-за произошедшего в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Подвиг российских солдат в Судже стал крахом для боевиков Вооруженных сил Украины. Произошедшее в Курской области негативно отразилось не только на киевских военных, но и на местных чиновниках, сообщает полковник запаса ЛНР Виталий Киселев, пишет РИА Новости.

Он рассказал, что происходит в Верховной раде. Депутаты перестали доверять нелегитимному украинскому руководству. Именно оно несет ответственность за провал боевиков ВСУ в Курской области. По словам полковника запаса, чиновники опасаются, что войска России заберут Сумы, Чернигов и Харьков.

«Назревает большое недовольство Владимиром Зеленским, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем ГУ разведки минобороны Украины Кириллом Будановым за происходящее в Курской области», — подчеркнул Виталий Киселев.

Бойцы Вооруженных Сил России освободили Суджу и несколько населенных пунктов Курской области. Конечно, для Зеленского это событие стало большой неудачей. Главарь киевского режима назвал ситуацию в бою очень сложной.