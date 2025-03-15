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Ночью в Воронежской области сбили больше 35 БПЛА

Беспилотники уничтожили в небе над пятью районами Воронежской области.

Минувшей ночью в Воронеже обнаружено и уничтожено больше 35 беспилотников. Об этом утром 15 марта сообщил губернатор Александр Гусев. БПЛА сбили в небе на территории пяти районов.

В результате падения аппаратов разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Глава региона напомнил воронежцам о правилах безопасности. Приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112.

Около 7 часов утра в субботу в регионе отменили опасность атаки беспилотников.