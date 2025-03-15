Ночью в Воронежской области сбили больше 35 БПЛА

Минувшей ночью в Воронеже обнаружено и уничтожено больше 35 беспилотников. Об этом утром 15 марта сообщил губернатор Александр Гусев. БПЛА сбили в небе на территории пяти районов.
В результате падения аппаратов разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет.
Глава региона напомнил воронежцам о правилах безопасности. Приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, сообщите по телефону 112.
Около 7 часов утра в субботу в регионе отменили опасность атаки беспилотников.