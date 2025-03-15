Средства ПВО за ночь сбили 126 беспилотников ВСУ над шестью регионами России

Накануне в Минобороны сообщили о ликвидации 28 украинских беспилотников за ночь и утро над территорией России. По данным ведомства, 15 дронов были уничтожены над Брянской областью, пять — над Белгородской, четыре — над Московским регионом. Два БПЛА сбили над Саратовской областью и по одному — над Калужской областью и акваторией Черного моря.