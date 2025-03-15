Форум волонтеров «СВОих не бросаем» проходит в Иркутске

В Иркутске
На тематических площадках форума обсудят медицинскую помощь участникам СВО и ветеранам боевых действий, социальную реабилитацию, почтовые отправления «за ленточку», влияние событий в мире на систему патриотического воспитания молодежи и другие актуальные темы. Сегодня в Доме молодежи в Иркутске состоится диалог волонтерских объединений (18+) с участниками СВО, представителями правительства и депутатами Заксобрания, общественными организациями, работающими с военнослужащими и их семьями. А в воскресенье во Дворце спорта «Труд» пройдет выставка изделий волонтерских групп с мастер-классами (12+), конкурс на самый вкусный сухой паек (18+), будет работать полевая кухня.
Наталья Дикусарова, в этом году форум поражает своими масштабами — около 900 человек зарегистрировались только на очное участие в форуме. «Столько людей с золотыми руками и сердцами. Важно, что волонтеры смогут пообщаться не только со своими коллегами из разных муниципальных образований Иркутской области, но и из других регионов. Всеми руководителями волонтерских объединений и организаторами форума было принято решение объявить сбор денежных средств, которые направят на обеспечение наших волонтерских фабрик, как мы их называем, материалами для работы. Это позволит принести еще больше пользы нашим парням — участникам СВО. И каждый житель может внести свой вклад в это общее дело», — отметила вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова.
Участников от имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области поприветствовал спикер областного парламента Александр Ведерников. Он отметил, что форум, который проводится в регионе второй раз, в этом году по инициативе депутатов был включен в план мероприятий 80-летия Великой Победы. В 1941—1945 годы, напомнил спикер, в сибирском тылу люди работали, не жалея сил. Женщины и дети собирали посылки для солдат, подростки стояли у станков, а крестьяне отдавали последнее зерно. Теперь, добавил Александр Ведерников, волонтёры XXI века продолжают эти традиции.
«Ваша энергия и самоотдача превратили искреннее сопереживание жителей Иркутской области — людей всех возрастов и профессий — в мощный поток гуманитарной помощи для наших защитников на передовой. Именно ваша активность стала примером для всех нас. Вы стали тем самым звеном, которое объединило тысячи сердец наших земляков, желающих помочь. Все сделанное руками ваших команд, собранные вами посылки, каждая доставленная вещь — это не просто материальная поддержка. Это тыловой вклад сибиряков в победу», — сказал председатель Заксобрания, обращаясь к участникам форума и всем волонтерам Приангарья.