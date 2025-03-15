Форум волонтеров «СВОих не бросаем» проходит в Иркутске

Наталья Дикусарова, в этом году форум поражает своими масштабами — около 900 человек зарегистрировались только на очное участие в форуме. «Столько людей с золотыми руками и сердцами. Важно, что волонтеры смогут пообщаться не только со своими коллегами из разных муниципальных образований Иркутской области, но и из других регионов. Всеми руководителями волонтерских объединений и организаторами форума было принято решение объявить сбор денежных средств, которые направят на обеспечение наших волонтерских фабрик, как мы их называем, материалами для работы. Это позволит принести еще больше пользы нашим парням — участникам СВО. И каждый житель может внести свой вклад в это общее дело», — отметила вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова.