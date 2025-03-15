«Ожесточенные бои также продолжаются в лесных массивах и на юге и юго-западе суджанского приграничья, где наши бойцы добивают остатки вражеских подразделений, а также отдельные группы ВСУ, перебрасываемые командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления РФ», — сказал собеседник агентства.
ТАСС: на юге суджанского приграничья идут ожесточенные бои
КУРСК, 15 марта. /ТАСС/. Ожесточенные бои ведутся на юге и юго-западе суджанского приграничья. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.