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ТАСС: на юге суджанского приграничья идут ожесточенные бои

КУРСК, 15 марта. /ТАСС/. Ожесточенные бои ведутся на юге и юго-западе суджанского приграничья. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«Ожесточенные бои также продолжаются в лесных массивах и на юге и юго-западе суджанского приграничья, где наши бойцы добивают остатки вражеских подразделений, а также отдельные группы ВСУ, перебрасываемые командованием для эвакуации военной техники и сдерживания наступления РФ», — сказал собеседник агентства.