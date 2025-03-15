Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сделал заявление об атаке БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рано утром 15 марта 2025 года сделал заявление о ночной атаке 64 беспилотников на регион. Глава региона прокомментировал, что большую часть БПЛА удалось перехватить, инфраструктура не пострадала. Комментарий Бочарова опубликовала его пресс-служба в официальном телеграм-канале администрации.
— В результате падения обломков возникло локальное возгорание камыша на территории Красноармейского района, которое было оперативно потушено, — добавил Андрей Бочаров. Помимо южной части города, ПВО работали над отражением атак в Котовском, Калачевском и Городищенском районах области.
Волгоградский аэропорт утром 15 марта возобновил работу после закрытия воздушного пространства, задерживается один рейс на вылет в Москву.