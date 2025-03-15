В Приморье создадут центр реабилитации для героев СВО

«На базе Центра мы планируем организовать совместную работу с протезно-ортопедическим предприятием», — заявил Кожемяко. В настоящее время там проводят капитальный ремонт. По словам губернатора, на эти цели выделено из бюджета Приморского края почти 127 миллионов рублей. Ещё 175 миллионов выделят в виде субсидии на приобретение медицинского оборудования.