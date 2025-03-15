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В Приморье создадут центр реабилитации для героев СВО

Решение о его создании озвучил губернатор региона.

Источник: Аргументы и факты

Во Владивостоке создадут Центр реабилитации участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на коллегии краевого министерства здравоохранения.

Центр появится на базе Владивостокской клинической больницы № 1. Здесь же организую работу по протезированию.

«На базе Центра мы планируем организовать совместную работу с протезно-ортопедическим предприятием», — заявил Кожемяко. В настоящее время там проводят капитальный ремонт. По словам губернатора, на эти цели выделено из бюджета Приморского края почти 127 миллионов рублей. Ещё 175 миллионов выделят в виде субсидии на приобретение медицинского оборудования.

Ранее региональный минздрав открыл специальный центр сопровождения для ветеранов СВО и членов их семей. Его специалисты будут помогать записываться к специалистам и получать необходимую специализированную помощь для этих категорий приморцев.