В Приморье создадут центр реабилитации для героев СВО

Во Владивостоке создадут Центр реабилитации участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на коллегии краевого министерства здравоохранения.
Центр появится на базе Владивостокской клинической больницы № 1. Здесь же организую работу по протезированию.
«На базе Центра мы планируем организовать совместную работу с протезно-ортопедическим предприятием», — заявил Кожемяко. В настоящее время там проводят капитальный ремонт. По словам губернатора, на эти цели выделено из бюджета Приморского края почти 127 миллионов рублей. Ещё 175 миллионов выделят в виде субсидии на приобретение медицинского оборудования.
Ранее региональный минздрав открыл специальный центр сопровождения для ветеранов СВО и членов их семей. Его специалисты будут помогать записываться к специалистам и получать необходимую специализированную помощь для этих категорий приморцев.