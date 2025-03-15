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Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Российские войска нанесли удар авиабомбами по центрам управления дронами ВСУ в районе села Шевченко на западе ДНР», — сказал Рогов.

По его словам, в результате авиаудара уничтожено как минимум три центра управления дронами ВСУ.