Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ

«Российские войска нанесли удар авиабомбами по центрам управления дронами ВСУ в районе села Шевченко на западе ДНР», — сказал Рогов.
По его словам, в результате авиаудара уничтожено как минимум три центра управления дронами ВСУ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Российские войска нанесли удар авиабомбами по центрам управления дронами ВСУ в районе села Шевченко на западе ДНР», — сказал Рогов.
По его словам, в результате авиаудара уничтожено как минимум три центра управления дронами ВСУ.