Рогов сообщил об уничтожении трех центров управления дронами ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили три центра управления дронами ВСУ на времевском направлении в районе села Шевченко на стыке границ российских регионов — Запорожской области и ДНР — с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.