Над Чёрным морем уничтожили украинский беспилотник

Согласно уточненным данным оборонного ведомства, украинский дрон был уничтожен утром в период с 7:45 до 8:10 по московскому времени.
Всего за это время российским военным удалось сбить три БПЛА над регионами страны.
В течение ночи Крымский мост не был перекрыт, сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подъездах к досмотровым пунктам. На 10:00 в субботу с обеих сторон моста пробок нет, движение свободно.
14 марта сообщалось, что над Крымом уничтожили один дрон противника в период с 18:50 до 19:15. В тот же день над полуостровом перехватили еще один беспилотник Украины.