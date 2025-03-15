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В Самарской области спустя почти восемь часов объявили отбой опасности БПЛА

Опасность атаки беспилотников в Самарской области отменили.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области 15 марта отменили опасность атаки беспилотников. Ее в регионе объявили ночью, около 03.00.

—В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА, — такое сообщение появилось в приложении МЧС около 11.00.

Таким образом, опасность атаки беспилотников в регионе существовала почти восемь часов. К счастью, обошлось без происшествий. Самарский аэропорт Курумоч также работал в штатном режиме все это время. Судя по онлайн-табло аэропорта, самолеты отправлялись и приземлялись по расписанию или с незначительными корректировками.