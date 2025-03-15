В Самарской области спустя почти восемь часов объявили отбой опасности БПЛА

Таким образом, опасность атаки беспилотников в регионе существовала почти восемь часов. К счастью, обошлось без происшествий. Самарский аэропорт Курумоч также работал в штатном режиме все это время. Судя по онлайн-табло аэропорта, самолеты отправлялись и приземлялись по расписанию или с незначительными корректировками.