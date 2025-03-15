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В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Саперы в Курской области выполнят большой объем работы, так как ВСУ применяли разные типы боеприпасов, в том числе из стран НАТО, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 “Лепесток”, что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для организации выполнения задач по разминированию освобожденной территории в Курской области развернуто представительство Международного противоминного центра Военно-инженерной академии. К выполнению задач привлечены воинские части и подразделения инженерных войск Вооруженных сил Российской Федерации.