В Минобороны рассказали о сложностях разминирования Курской области

«Саперам предстоит выполнить значительный объем задач, так как формированиями ВСУ в ходе ведения боевых действий применялись различные типы боеприпасов, в том числе иностранного производства, поставляемые странами НАТО. Инженерными подразделениями обнаружены запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы, включая кассетные противопехотные мины ПФМ-1 “Лепесток”, что создает смертельную угрозу для мирного населения в освобожденных районах», — говорится в сообщении.