В Пермском крае простились c погибшим на СВО сборщиком двигателей «Протона»

Вчера, 13 марта, в Кочевском округе простились с Иваном Леонтьевым, погибшим в ходе боевых действий в Донецкой Народной Республике. У военнослужащего остались два сына и жена. Печальные новости сообщили «КП-Пермь» близкие погибшего.
Иван Леонтьев родился 5 сентября 1970 года в поселке Усть-Силайка в Кочевском районе. Полжизни он посвятил работе на государственном предприятии «Протон-ПМ». Там он трудился более 15 лет сборщиком двигателей в сборочном цехе. У Ивана остались двое сыновей, Егор и Андрей, и жена Алевтина.
«Иван был очень заботливым сыном, хорошим мужем и отцом. Про таких говорят: “семьянин до мозга костей”. Очень веселый, улыбчивый, с прекрасным чувством юмора, шутник, душа компании. Трудности его никогда не пугали, брался за любое дело», — со слезами на глазах вспоминают любимого семья Ивана.
Близкие бойца поделились, что Иван был не только прекрасным человеком, но и отличным профессионалом.
«Наидобрейший человек, никогда никому ни в чем не отказывал. Всегда приходил на помощь. Был мужчиной с большой буквы. На работе выполнял свои функции на все сто процентов. За него была настоящая война между цехами, каждый хотел заполучить такого профессионального работника. Я горжусь, что был знаком и работал с Иваном Леонтьевым», — рассказал о погибшем начальник цеха № 5 Андрей Леонов.
Когда объявили о начале проведения специальной военной операции, Иван постоянно следил за новостями с фронта. Особенно тревожился за своих сыновей, которые служат по контракту. В ноябре прошлого года Иван принял решение уйти на фронт — он посчитал своим долгом защищать Родину плечом к плечу со своими детьми.
«За короткий срок пребывания в зоне СВО он проявил себя как надежный товарищ и ответственный воин. Иван был назначен командиром отделения и боевой машины пехоты. Он с легкостью освоил управление дистанционным пулеметом», — поделились с «КП-Пермь» сослуживцы пермяка.
Друзья погибшего с горестью говорят о его кончине: «Иван был хорошим другом, всегда поддерживал, не оставлял в беде. Грустно и тяжело терять таких замечательных людей», — вспоминает друг и коллега бойца.