В Пермском крае простились c погибшим на СВО сборщиком двигателей «Протона»

«Наидобрейший человек, никогда никому ни в чем не отказывал. Всегда приходил на помощь. Был мужчиной с большой буквы. На работе выполнял свои функции на все сто процентов. За него была настоящая война между цехами, каждый хотел заполучить такого профессионального работника. Я горжусь, что был знаком и работал с Иваном Леонтьевым», — рассказал о погибшем начальник цеха № 5 Андрей Леонов.