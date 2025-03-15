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Хинштейн: найдены 378 жителей Курской области, состоявших в реестре пропавших

Из реестра пропавших без вести жителей курского приграничья исключили 378 человек. Об этом рассказал врио главы региона Александр Хинштейн.

Источник: РИА "Новости"

Он объяснил, что из-за массового возвращения людей из освобождённых населённых пунктов специалисты корректируют работу реестра пропавших без вести.

«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается!» — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее Хинштейн сообщал, что с 12 марта из освобождённых населённых пунктов Курской области эвакуировали 275 человек, в том числе 11 детей.