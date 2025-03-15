Хинштейн: найдены 378 жителей Курской области, состоявших в реестре пропавших

Он объяснил, что из-за массового возвращения людей из освобождённых населённых пунктов специалисты корректируют работу реестра пропавших без вести.
«На данный момент из реестра лиц, связь с которыми утратили родственники, исключено 378 фамилий — эти люди найдены! Список разыскиваемых жителей, слава Богу, постепенно сокращается!» — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Хинштейн сообщал, что с 12 марта из освобождённых населённых пунктов Курской области эвакуировали 275 человек, в том числе 11 детей.