Российские вооруженные силы продвигаются по направлению к городу Сумы, который находится в северо-восточной части Украины. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал заместитель командира спецназа «Ахмат».
«Мы уже двигаемся в сторону Сум», — сказал замкомандира с позывным «Разведчик».
При этом Разведчик не ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, какие территории могут войти в буферную зону, которая должна быть создана в ходе специальной военной операции.
Заместитель командира «Ахмата» рассказал также о небольших скоплениях украинских вооруженных формирований на территории Суджи и в окрестностях этого населенного пункта. По словам Разведчика, потерявшие связь с командованием украинские военные пытаются найти укрытие в подвалах домов и других подходящих для этого местах на территории региона.
Накануне политолог Борис Рожин в интервью KP.RU отметил, что у российских военных есть предпосылки для дальнейшего продвижения по Сумскому направлению.
«Наши войска еще до начала мартовской операции уже перешли границу Сумской области. Сейчас эти движения стали более акцентированные», — сказал эксперт.
Ранее полковник запаса ЛНР Виталий Киселев рассказал, что депутаты украинской Верховной рады высказывают недоверие руководству страны после того, как ВСУ потерпели сокрушительную неудачу в Курской области. При этом украинские депутаты и чиновники высказывают опасения, что российские войска возьмут под контроль Сумы, а также Чернигов и Харьков.
Тем временем Минобороны России заявило об освобождении военнослужащими группировки войск «Север» поселков Заолешенка и Рубанщина Курской области.
Сообщалось, что в этих боях противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронемашину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Также сообщалось, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии также поражаются резервы и бегущие с поля боя живая сила противника в районе 14 поселков в Сумской области.
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