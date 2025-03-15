Замкомандира спецназа «Ахмат» Разведчик рассказал о продвижении ВС РФ к Сумам

Сообщалось, что в этих боях противник потерял за сутки более 220 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, бронемашину, четыре автомобиля, два артиллерийских орудия, два миномета, а также пункт управления БПЛА и склад боеприпасов. Также сообщалось, что ударами армейской авиации и огнем артиллерии также поражаются резервы и бегущие с поля боя живая сила противника в районе 14 поселков в Сумской области.