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Le Parisien: Франция может поставить Киеву управляемые ракеты и дроны

Зеленский запросил у Франции дистанционно управляемые ракеты и БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Франция рассматривает запрос Украины на поставку боеприпасов и военной техники. Речь идет об управляемых ракетах и беспилотных летательных аппаратов, информирует издание Parisien. Сообщается, что такой запрос поступил от Зеленского лично президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

«Зеленский, который говорил с Макроном по телефону в пятницу, просил “дистанционно управляемые ракеты и дроны”, поставка которых находится на рассмотрении», — сказано в публикации.

Накануне Владимир Зеленский потребовал ввести на территорию Украины войска стран-участников Североатлантического альянса, об этом он заявил в Telegram-канале.

В то же время Макрон сделал новое заявление о возможном размещении западных «миротворцев» на территории Украины. На этот раз европейский политик посчитал, что страны ЕС, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину для «наблюдательной миссии», могут сделать это даже без согласия России.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал возможность присутствия военных НАТО на Украине. Он четко обозначил, что Россия никогда не примет такое присутствие.