Le Parisien: Франция может поставить Киеву управляемые ракеты и дроны

В то же время Макрон сделал новое заявление о возможном размещении западных «миротворцев» на территории Украины. На этот раз европейский политик посчитал, что страны ЕС, которые договорятся об отправке воинского контингента на Украину для «наблюдательной миссии», могут сделать это даже без согласия России.