Хинштейн: Разрушенное здание «Пятерочки» в Судже могут оставить как память об оккупации

Разрушенное здание магазина «Пятерочка» в освобожденном от ВСУ городе Суджа могут сохранить в качестве напоминания будущим поколениям о том, что пришлось пережить горожанам в период оккупации. Такое предложение высказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, рассказывая о стратегии восстановления и развития освобожденных от ВСУ территорий региона.
«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной “Пятерочку”», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Первоочередными задачами чиновник назвал восстановление всего, что было разрушено, возвращение жизни населения на тот уровень, что был до начала вторжения и полное разминирование территории.
Напомним, российские войска освободили Суджу — крупнейший город в Курской области, находившийся под оккупацией ВСУ. Первые кадры от нашего военкора Александра Коца здесь на KP.RU.
Накануне командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что все населенные пункты, которые расположены вокруг города Суджа Курской области, в настоящее время освобождены и зачищены от боевиков киевского режима.