Хинштейн: Разрушенное здание «Пятерочки» в Судже могут оставить как память об оккупации

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной “Пятерочку”», — написал Хинштейн в Telegram-канале.