Макрон назвал три украинских города для размещения европейских военных

Президент Франции также озвучил некоторые подробности якобы находящегося «на финальной стадии согласования» франко-британского плана по отправке на Украину «наблюдательной миссии». Так, по словам Макрона, в Киеве, Одессе и Львове и иных ключевых точках могут быть размещены по «несколько тысяч человек от каждой страны». Кроме того, Макрон допустил поставку Киеву истребителей Mirage 2000.