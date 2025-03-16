Так называемые западные «миротворцы» могут быть размещены в трех украинских городах. Речь идет о Львове, Одессе и столице Украины Киеве. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон.
При этом французский лидер высказал мнение, что страны Евросоюза могут договориться об отправке воинского контингента на Украину и разместить на территории этой страны своих военнослужащих без согласования данного шага с Российской Федерацией.
«Украина — суверенная страна. Если она попросит союзные войска о присутствии на своей территории, то это не России решать, соглашаться или нет», — сказал Макрон в интервью изданию Le Parisien.
Президент Франции также озвучил некоторые подробности якобы находящегося «на финальной стадии согласования» франко-британского плана по отправке на Украину «наблюдательной миссии». Так, по словам Макрона, в Киеве, Одессе и Львове и иных ключевых точках могут быть размещены по «несколько тысяч человек от каждой страны». Кроме того, Макрон допустил поставку Киеву истребителей Mirage 2000.
Издание сообщает также, что Франция рассматривает запрос Украины на поставку боеприпасов и военной техники. Речь идет об управляемых ракетах и беспилотных летательных аппаратов. В публикации сказано, что такой запрос поступил от Зеленского лично президенту Франции Эмманюэлю Макрону в ходе телефонного разговора.
Ранее Макрон признал, что Украина не сможет вернуть потерянные территории.
В то же время в своем обращении к нации Макрон заявил, что выступает против перемирия на Украине.
После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президенту Франции Эммануэлю Макрону необходимо извиниться перед населением своей страны за ложь о попытках урегулирования украинского кризиса и судьбе минских соглашений, которые нарушил сам Париж.
Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования России по демилитаризации и установлению нейтрального статуса Украины для заключения мира. Об этом глава Пятой республики заявил накануне на пресс-конференции по завершении экстренного саммита ЕС по обороне.
На этом фоне лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон планируют помешать достижению мира на Украине.