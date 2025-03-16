Марочко: Киев после неудач в Курской области может контратаковать

«После неудач на Курщине, естественно, для [Владимира] Зеленского и преступного военного политического руководства Украины нужен реванш. Исходя из той практики, которая была ранее, они в любом случае будут готовить где-то какую-то локальную операцию, которая должна будет хотя бы информационно перекрыть те репутационные потери, которые они получили на курской земле. Я не исключаю, что будет удар по территории Российской Федерации», — сказал он.