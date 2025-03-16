Марочко: Киев после неудач в Курской области может контратаковать

«После неудач на Курщине, естественно, для [Владимира] Зеленского и преступного военного политического руководства Украины нужен реванш. Исходя из той практики, которая была ранее, они в любом случае будут готовить где-то какую-то локальную операцию, которая должна будет хотя бы информационно перекрыть те репутационные потери, которые они получили на курской земле. Я не исключаю, что будет удар по территории Российской Федерации», — сказал он.
Марочко предположил, что контратаки ВСУ возможны в Белгородской области, в Луганской Народной Республике, на рубежах которой «фиксируется сосредоточение сил и средств [ВСУ] на протяжении почти всей недели». «Донецкий фронт тоже может рассматриваться украинскими боевиками для ударов. Очень серьезный участок — это купянское направление. Так что нужно следить в оба и контролировать абсолютно всю линию боевого соприкосновения. Удары могут быть везде», — отметил военный эксперт.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Генштаба ВС РФ, к настоящему времени уже освобождено более 86% площади, занятой ВСУ. Из освобожденной Суджи идет эвакуация жителей. На отдельных участках границы ВС РФ вышли в Сумскую область. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на курском направлении противник потерял более 67 тыс. военнослужащих.