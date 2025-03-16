Al Yemen: число погибших при авиаударах США по столице Йемена выросло до 13

Число погибших в результате ударов, нанесённых авиацией США по йеменской столице Сане, увеличилось до 13, сообщил телеканал Al Yemen.
Журналисты сослались на данные минздрава в правительстве, сформированном мятежным движением «Ансар Аллах» (мятежники-хуситы). Сана находится под контролем указанной организации.
В минздраве отметили, что число погибших может возрасти.
Ранее стало известно о гибели девяти человек от авиаударов США и Британии по Сане. СМИ уточнили, что атаке подверглись районы на северо-востоке и западе города.
15 марта американский президент Дональд Трамп дал распоряжение военным приступить к «решительным и мощным» действиям в отношении хуситов. После этого Вооружённые силы США объявили о начале обширной операции против мятежного движения «Ансар Аллах».