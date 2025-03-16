Daily Telegraph: Западные страны не договорились о размещении войск на Украине

Западные страны, допускающие размещение своих якобы миротворческих контингентов на территории Украины, пока не достигли конкретных договоренностей по данному вопросу. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.
Источники сообщили изданию, что «коалиция желающих» намерена сосредоточиться на укреплении ВСУ.
«Есть понимание, что после достижения мира на Украине страны коалиции должны укрепить ВСУ для поддержания мира», — цитирует издание военачальника одной из стран ЕС.
Также в публикации сказано, что после урегулирования конфликта коалиция может задействовать около 30 тысяч военнослужащих для патрулирования воздушного пространства Украины, размещения военных кораблей в Черном море и обучения ВСУ.
Накануне президент Франции Макрон заявил, что так называемые западные «миротворцы» могут быть размещены в трех украинских городах. Речь идет о Львове, Одессе и столице Украины Киеве.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал ввести на территорию Украины войска стран-участников Североатлантического альянса, об этом он заявил в Telegram-канале.