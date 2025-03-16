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Боец ВС РФ помешал дронам ВСУ атаковать транспорт, доставлявший боеприпасы

В Минобороны РФ подчеркнули, что смелость и профессиональные действия военнослужащего позволили сохранить технику и имущество.

Источник: Аргументы и факты

Младший сержант Вооружённых сил РФ Олег Старостин помешал украинским беспилотникам ВСУ подбить транспорт, доставлявший боеприпасы на передовую, сообщило Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военнослужащий доставлял военно-техническое имущество российским подразделениям, но транспорт, на котором следовал боец, подвергся атаке вражеских FPV-дронов.

«Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, Олег своевременно вывел автотранспорт с материальными средствами и боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения», — отметили в Минобороны.

Подчёркивается, что смелость и профессиональные действия Старостина позволили сохранить технику и имущество, а также своевременно доставить боеприпасы к точке назначения.

Напомним, в начале февраля стало известно, что военнослужащий 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, услышав звук пролетающего украинского дрона, вышел на дорогу и уничтожил беспилотник из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». Прицелившись, он произвел точный выстрел. Поврежденный дрон ВСУ рухнул на землю.