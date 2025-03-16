Боец ВС РФ помешал дронам ВСУ атаковать транспорт, доставлявший боеприпасы

Младший сержант Вооружённых сил РФ Олег Старостин помешал украинским беспилотникам ВСУ подбить транспорт, доставлявший боеприпасы на передовую, сообщило Министерство обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что военнослужащий доставлял военно-техническое имущество российским подразделениям, но транспорт, на котором следовал боец, подвергся атаке вражеских FPV-дронов.
«Сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя на сложном участке местности, Олег своевременно вывел автотранспорт с материальными средствами и боеприпасами из-под огня противника в безопасное место, не допустив его поражения», — отметили в Минобороны.
Подчёркивается, что смелость и профессиональные действия Старостина позволили сохранить технику и имущество, а также своевременно доставить боеприпасы к точке назначения.
Напомним, в начале февраля стало известно, что военнослужащий 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ВС РФ, услышав звук пролетающего украинского дрона, вышел на дорогу и уничтожил беспилотник из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба». Прицелившись, он произвел точный выстрел. Поврежденный дрон ВСУ рухнул на землю.