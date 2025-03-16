Зеленский принял решение о том, кто войдет в состав переговорной группы по достижению урегулирования украинского конфликта. В соответствующем распоряжении сказано, что эта функция возложена на четверых украинских чиновников высокого ранга.
Речь идет о главе офиса Зеленского Андрее Ермаке, главе МИД Украины Андрее Сибеге, министре обороны Рустеме Умерове и заместителе главы ОП Павле Палисе.
Ранее бывший глава украинского МИД Павло Климкин начисто опроверг, сам того не желая, измышления Зеленского, будто Владимир Путин специально тормозит переговорный процесс. О том, что Климкин сказал в интервью западным СМИ, читайте здесь на KP.RU.
Накануне президент России Владимир Путин снова подчеркнул то, что было множество раз сказано раньше. Глава государства указал, что для России критически важно обеспечить такое соглашение, которое обеспечит сосуществование двух государств на многие годы.
«Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, — сказал Путин. — Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».
Также сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц сделал новое заявление об урегулировании украинского конфликта и подтвердил: Донбасс и другие территории «с большой частью русского населения» будут признаны российскими (какими они и являются — по факту и закону).
Тем временем политолог Бовт оценил вероятность того, что Украина сейчас пойдет на выполнение условий России, как низкую и отметил, что компромисс и установление мира станут возможными только при условии отстранения Владимира Зеленского от власти.
Ранее США предприняли попытки давить на Россию после встречи с делегацией Украины. Что означает возобновление военной помощи Киеву и «готовность к перемирию», обозреватель Евгений Умеренков объясняет здесь на KP.RU.
В то же время Владимир Зеленский потребовал ввести войска НАТО на территорию Украины. Он заявил, что размещение войск НАТО на Украине должно стать «гарантией безопасности для страны и всей Европы».
Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление о путях урегулирования украинского конфликта, подчеркнув, что во время переговорного процесса необходимо учитывать интересы Москвы.