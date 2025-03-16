Группировка «Запад» взяла в плен двух бойцов ВСУ за сутки

15 марта первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас сами несут ответственность за собственную жизнь. По его словам, бойцы украинской армии могут сдаться в плен и «целыми и невредимыми попасть в российские тюрьмы».