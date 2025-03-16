Гусев: В Воронежской области уничтожены более 15 беспилотников ВСУ

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в ночь на воскресенье 16 марта. Об этом информирует губернатор региона Александр Гусев.
Системы ПВО сработали над тремя районами Воронежской области, написал Гусев в Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО в трех районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более 15 БПЛА», — сказано в релизе.
Чиновник добавил, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений наземных объектов.
Напомним, в ночь на 15 марта в Воронежской области было обнаружено и уничтожено больше 35 беспилотников.
Также сообщалось, что Волгоградская область пережила массированную атаку 64 БПЛА.
Всего же российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 126 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью российскими регионами в ночь на 15 марта.