Слюсарь: В двух районах Ростовской области отражена атака БПЛА

Украинские беспилотники пытались атаковать объекты на территории Ростовской области в ночь на воскрсенье 16 марта. Об этом информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — сказано в релизе, который чиновник опубликовал в Telegram-канале.
Накануне губернатор Александр Гусев сообщил, что украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Воронежской области в ночь на воскресенье 16 марта.
Напомним, в ночь на 15 марта в Воронежской области было обнаружено и уничтожено больше 35 беспилотников.
Также сообщалось, что Волгоградская область пережила массированную атаку 64 БПЛА.
Всего же российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 126 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью российскими регионами в ночь на 15 марта.