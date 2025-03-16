Ганчев: ВСУ пытаются атаковать мирных жителей Двуречной при попытке эвакуации

«Противник постоянно наблюдает за этой территорией, и как только предпринимается попытка эвакуировать мирное население — сразу же наносится удар. Массово это производить нельзя, поэтому та цифра, о которой я говорю — это те люди, с которыми есть связь. С нашей стороны эвакуация не проводится насильно, поэтому если есть желание, то наши военнослужащие предпримут все усилия для вывоза их на безопасную территорию», — сказал Ганчев.