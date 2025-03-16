В Пермском крае похоронят погибшего на СВО полтора года назад Алексея Носкова

Жители Верещагинского округа 17 марта проводят в последний путь Носкова Алексея Андреевича. Земляк погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО на Украине.
Алексей Носков родился 6 марта 1995 года в поселке Бородулино. Окончил школу в селе Путино, затем получил профессию помощника машиниста электровоза в Верещагинском многопрофильном техникуме. После срочной службы работал водителем в Кунгурском мясокомбинате.
В зоне СВО Алексей Андреевич проходил службу в звании ефрейтора на должности стрелка-радиотелефониста 58-й общевойсковой армии. Погиб 18 сентября 2023 года.
Администрация Верещагинского муниципального округа выражает соболезнования сыновьям Артему и Арсению, маме Наталье Евстафьевне и папе Андрею Демидовичу, сестре Олесе и брату Сергею, всем родным и близким погибшего земляка.
Церемония прощания пройдет 17 марта с 12:00 в Бородулинском отделе досуга и творчества. Похоронят военнослужащего в селе Путино.