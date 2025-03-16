В Пермском крае похоронят погибшего на СВО полтора года назад Алексея Носкова

Алексей Носков родился 6 марта 1995 года в поселке Бородулино. Окончил школу в селе Путино, затем получил профессию помощника машиниста электровоза в Верещагинском многопрофильном техникуме. После срочной службы работал водителем в Кунгурском мясокомбинате.