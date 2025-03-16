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Минобороны: В Воронежской области уничтожили 16 БПЛА ВСУ

Атаке ночью 16 марта подверглись три района.

Шестнадцать беспилотников, летящих со стороны Украины, были уничтожены в Воронежской области ночью в воскресенье, 16 марта. Актуальные данные опубликовало Минобороны РФ.

Ранее глава региона Александр Гусев сообщил, что атаке вражеских БПЛА подверглись три района. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, опасность атаки дронов объявили в Воронежской области поздно вечером в субботу, 15 марта. Режим продлился почти 10 часов. Об отбое опасности дали информацию в 9:08 воскресенья, 16 марта.