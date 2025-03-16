В Минобороны рассказали про действия группировки «Север» в Курской области

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня Курской области, сообщило Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — говорится в сообщении.
Ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево Запселье, Локня и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Юнаковка и Яблоновка Сумской области, добавили в министерстве.