В Запорожской области ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

«На степногорском направлении Запорожского фронта в районе населенного пункта Каменское уничтожен Михаил Алексеев — один из главарей “Правого сектора” во Львовской области. Этот персонаж с позывным Рембрандт отправился на экспрессе к Бандере, предварительно побегав от вежливого FPV-дрона», — написал Рогов в своем Telegram-канале.