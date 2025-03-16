В Запорожской области ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Один из лидеров движения «Правый сектор» (признано террористическим, запрещено в РФ) во Львовской области ликвидирован российскими войсками в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
«На степногорском направлении Запорожского фронта в районе населенного пункта Каменское уничтожен Михаил Алексеев — один из главарей “Правого сектора” во Львовской области. Этот персонаж с позывным Рембрандт отправился на экспрессе к Бандере, предварительно побегав от вежливого FPV-дрона», — написал Рогов в своем Telegram-канале.