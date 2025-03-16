В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Водитель трактора погиб в Брянской области при террористической атаке украинского дрона, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — написал губернатор.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.