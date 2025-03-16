В Белгородской области четыре человека пострадали при атаках БПЛА за сутки

Он добавил, что в Белгородском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелу 7 снарядами и атакам 5 беспилотников. В Борисовском районе село Цаповка обстреляно 6 боеприпасами. В Валуйском округе 16 населенных пунктов атакованы 35 беспилотниками. В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому ранена женщина. В Волоконовском районе два населенных пункта подверглись атакам 3 беспилотников. В Грайворонском округе по пяти населенным пунктам выпущено 2 артснаряда и произведены атаки 6 беспилотников.