ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

«Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня “Град” и две станции радиоэлектронной борьбы “Квертус”, — говорится в сообщении.