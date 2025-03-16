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ВСУ потеряли до 240 боевиков в зоне действий «Запада» за сутки

МО: ВСУ потеряли до 240 боевиков и РСЗО «Град» в зоне действий «Запада» за сутки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Запад» за сутки улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли до 240 военнослужащих и пусковую установку реактивной системы залпового огня «Град», сообщило Минобороны РФ.

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой и артиллерийской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Изюмское, Высшее Соленое, Боровая, Дружелюбовка, Катериновка Харьковской области и Новое Донецкой Народной Республики.

«Потери противника составили до 240 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня “Град” и две станции радиоэлектронной борьбы “Квертус”, — говорится в сообщении.