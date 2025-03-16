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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, противник потерял до 450 военнослужащих и пять боевых бронированных машин, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Красноармейск, Зверево, Срибное, Петровское, Удачное, Ульяновка, Песчаное, Успеновка, Димитров и Алексеевка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 450 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь пикапов, пять артиллерийских орудий и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.