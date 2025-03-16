ВСУ потеряли более 150 боевиков в зоне действия группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Веселое, Вольное Поле и Константинополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и три орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.