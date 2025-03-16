Подразделения «Днепр» уничтожили до 90 боевиков ВСУ

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.