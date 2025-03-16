«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад береговой обороны в районах населенных пунктов Приднепровское, Никольское, Токаревка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Уничтожены до 90 военнослужащих, пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Подразделения «Днепр» уничтожили до 90 боевиков ВСУ
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 90 украинских военных, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.