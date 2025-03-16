«По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России», — сообщил собеседник агентства.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва руководство Украины должно приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.