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ВС России поразили военные аэродромы Украины

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Российские военные ударили по инфраструктурным объектам украинских военных аэродромов, говорится в сообщении Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе», — заявили в ведомстве.

Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.

Всего с начала спецоперации армия противника потеряла:

  • 658 самолетов;
  • 283 вертолета;
  • 46 917 беспилотников;
  • 601 ЗРК;
  • 22 297 танков и других ББМ;
  • 1529 боевых машин РСЗО;
  • 22 620 орудий полевой артиллерии и минометов;
  • 32 940 единиц специальной военной автомобильной техники.