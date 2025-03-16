ВС России поразили военные аэродромы Украины

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 151-м районе», — заявили в ведомстве.
Кроме того, российские средства ПВО уничтожили четыре управляемые авиационные бомбы JDAM американского производства и 141 дрон самолетного типа.
Всего с начала спецоперации армия противника потеряла:
- 658 самолетов;
- 283 вертолета;
- 46 917 беспилотников;
- 601 ЗРК;
- 22 297 танков и других ББМ;
- 1529 боевых машин РСЗО;
- 22 620 орудий полевой артиллерии и минометов;
- 32 940 единиц специальной военной автомобильной техники.