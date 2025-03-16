В Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебневым

Первый заместитель героя и его друг с позывным «Герань» отметил на прощании, что Сергей Чебнев был командиром от Бога. Этот тот самый «батяня», про которого поется в песне группы «Любэ». Бойцы на протяжении полугода не могли эвакуировать тело «Отмели», из-за чего чувствовали себя виноватыми. Как только появилась возможность, группа эвакуации сразу нашла его вместе с личными вещами и вернула родным и близким, исполнив свой долг.