В Калининграде простились с Героем России Сергеем Чебневым

Родом Сергей Чебнев из города Набережные Челны. Выпускник Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища попал в самый западный регион страны по распределению в 2001 году. Свою службу он начал с бригады береговых войск. В 2008-м его назначили командиром батальона. Когда началась специальная военная операций, комбат с позывным «Отмель» отправился в зону боевых действий в качестве добровольца, несмотря на то, что уже уволился из армии.
На памятный митинг пришли его близкие, друзья, сослуживцы, представители власти, члены ветеранских организаций, действующие военнослужащие. Сергея вспоминали как открытого, приветливого, доброго и смелого человека, всегда готового прийти на помощь.
Первый заместитель героя и его друг с позывным «Герань» отметил на прощании, что Сергей Чебнев был командиром от Бога. Этот тот самый «батяня», про которого поется в песне группы «Любэ». Бойцы на протяжении полугода не могли эвакуировать тело «Отмели», из-за чего чувствовали себя виноватыми. Как только появилась возможность, группа эвакуации сразу нашла его вместе с личными вещами и вернула родным и близким, исполнив свой долг.
Подвиг героя увековечат в Калининградской области. Глава региона Алексей Беспрозванных рассказал, что именем Сергея Чебнева назовут одну из новых улиц в областном центре. «Это большая потеря не только для Калининградской области, но и для всей страны. Сергей Чебнев являл собой пример настоящего мужества. Он ценой своей жизни защищал страну, не дав врагу прорваться на стратегические объекты. Искренняя благодарность самому герою и его сослуживцам за совершенный подвиг», — заключил губернатор.
На памятные мероприятия в Калининград также приехал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Он рассказал, что пообщался с матерью комбата Ольгой Константиновной и получил от нее разрешение присвоить школе № 56, где учился Сергей Чебнев, его имя.
После завершения памятных мероприятий в Калининграде Сергей Чебнева захоронят с воинскими почестями в поселке Медведевка Калининградской области на военно-мемориальном комплексе «Курган Славы».