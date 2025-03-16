WSJ написала о завершении «авантюры» ВСУ в Курской области

Зеленский заявил, что операция в Курской области «выполнила свою задачу» и оттянула российские силы с других направлений. По словам начальника российского Генштаба Валерия Герасимова, оставшиеся украинские военные «окружены и блокированы», идет их «планомерное уничтожение». У них есть два пути — сдаться в плен или умереть, говорил президент России Владимир Путин. Вместе с тем глава украинского МИДа Андрей Сибига 16 марта заявил о продолжении операции ВСУ в Курской области.