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Крупная афера с закупками для бойцов СВО вскрылась под Воронежем

Фигуранта отправили на пять лет в колонию.

Источник: Комсомольская правда

В Семилукском районном суде вынесли приговор бывшему замначальника материально-технического обеспечения КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области» за мошеннические действия с государственными закупками для нужд СВО.

43-летний житель Семилук, работающий в указанном учреждении, получил от предпринимателя деньги и имущество на сумму 1,1 миллиона рублей в обмен на возможность поставлять свои товары на линию фронта. Вместе с подконтрольными ему компаниями он подписывал госконтракты.

Прокуратура настаивала на ответственности замначальника по статье, касающейся получения взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290), требуя для него десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что осужденный не обладал должностными полномочиями и не выполнял организационно-распорядительные функции в учреждении.

В результате фигуранта дела признали виновным по статье о подкупе работника контрактной службы (п. «в» ч. 5 ст. 200.5). Он получил пять лет в колонии общего режима и должен будет выплатить штраф, равный размеру незаконного вознаграждения — 1,1 миллиона рублей. Воронежский областной суд подтвердил принятое решение.