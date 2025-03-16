Крупная афера с закупками для бойцов СВО вскрылась под Воронежем

Прокуратура настаивала на ответственности замначальника по статье, касающейся получения взятки должностным лицом (ч. 6 ст. 290), требуя для него десять лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 2,2 миллиона рублей. Однако в ходе судебного разбирательства было установлено, что осужденный не обладал должностными полномочиями и не выполнял организационно-распорядительные функции в учреждении.