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В Тулунском районе простились с погибшим в ходе СВО стрелком

Боец пал 25 февраля при выполнении боевого задания.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уроженец Тулунского района погиб в зоне СВО. Стрелок Сергей Сердюк пал 25 февраля, выполняя боевое задание. За проявленные мужество, храбрость и отвагу указом президента России ефрейтор представлен к награждению орденом Мужества (посмертно), пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тулунского района, Сергей Сердюк родился в поселке Ермаки. Он окончил 9 классов Афанасьевской средней школы и Иннокентьевское СПТУ-53.

В мае 1995 года мужчину призвали в ряды ВС РФ, где проходил срочную службу в должности механика-водителя. Для участия в спецоперации Сергей Сердюк заключил контракт с Минобороны РФ. Прощание с погибшим участником СВО состоялось 13 марта.