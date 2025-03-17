В Тулунском районе простились с погибшим в ходе СВО стрелком

В мае 1995 года мужчину призвали в ряды ВС РФ, где проходил срочную службу в должности механика-водителя. Для участия в спецоперации Сергей Сердюк заключил контракт с Минобороны РФ. Прощание с погибшим участником СВО состоялось 13 марта.