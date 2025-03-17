«Он был командиром от Бога»: в Калининграде похоронили Героя России из Татарстана

«Я хочу высказать искреннюю благодарность Сергею и его сослуживцам, часть из которых сейчас здесь. Спасибо вам, ребята. Знайте, Сергей всегда в нашей памяти. Я общался с его супругой, она говорила о нем, как о настоящем муже, человеке, за которым всегда спокойно, и настоящем примере для своего сына. Его сослуживцы говорят, что он был командиром от Бога, и он действительно был послан нам Богом, чтобы выполнить задачу по охране и защите нашей Родины. Он с ней справился и показал нам пример, каким нужно быть человеком, как любить свою Родину, свою страну и свою семью. Сергей, будь уверен, что твоя семья будет под защитой, теперь под нашей. Мы приняли решение назвать в честь Сергея новую улицу. Это меньшее, что мы можем сделать для него. Вечная память», — сказал на церемонии прощания Алексей Беспрозванных.