Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников

«Шестнадцатого марта текущего года с 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.