«Шестнадцатого марта текущего года с 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.