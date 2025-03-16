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Над российскими регионами сбили еще 15 беспилотников

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО с 19.05 до 20.20 мск уничтожили 15 украинских беспилотников над Курской, Орловской и Брянской областями, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Шестнадцатого марта текущего года с 19.05 до 20.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов: девять БПЛА — над территорией Курской области, пять БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.