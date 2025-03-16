Число пострадавших при обстрелах Горловки возросло до семи человек

Ранее в воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших в результате обстрелов со стороны ВСУ мирных жителях города.
«Один человек погиб, еще семь мирных жителей, в том числе двое подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Как уточнил Пушилин, в Центрально-Городском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе погиб мужчина. Кроме того, от сброса взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ ранения средней степени тяжести получил мужчина 1975 года рождения. В результате применения противником ствольной артиллерии ранения средней степени тяжести получил мужчина 1976 года рождения, парень 2011 года рождения и девушка 2008 года рождения. В Никитовском районе Горловки в результате применения противником ствольной артиллерии пострадали женщины 1963 и 1949 годов рождения и мужчина 1963 года рождения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.