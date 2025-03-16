Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области

Российские военные поразили ангары с военной техникой ВСУ в Сумской области. Об этом проинформировал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По словам подпольщика, украинская военная техника находилась в ангарах на одной из ферм в Хотенском районе.