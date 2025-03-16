Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по ангарам с техникой ВСУ в Сумской области

Российские военные поразили ангары с военной техникой ВСУ в Сумской области. Об этом проинформировал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. По словам подпольщика, украинская военная техника находилась в ангарах на одной из ферм в Хотенском районе.
«Местные жители сообщают о точном попадании в ферму, где в ангарах стояла военная техника. Ангары горят, слышна детонация», — цитирует Лебедева РИА Новости.
Также Лебедев предположил, что ударом российских ВС был поражен танковый полигон, расположенный на границе Черниговской и Киевской областей.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне Минобороны РФ сообщило о поражении военных целей на территории Украины 16 марта. Речь идет о военных аэродромах и цехах по производству беспилотников.
Также сообщалось, что подразделения группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России в ходе наступления в минувшие сутки при помощи авиации и артиллерии нанесли поражение формированиям шести бригад и полков украинской армии в Курской и Сумской областях.