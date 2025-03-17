Военный корреспондент Руслан Татаринов заявил об успешном освобождении населенного пункта Гуево в Курской области от украинских боевиков. Об этом он написал в своем Telegram-канале «Шепот фронта».
По словам военкора, российские военные успешно выбили противника из населенного пункта, в результате чего украинские боевики вынуждены были отступить в Сумскую область.
«Н.п. Гуево вышло из чата ВСУ… Неонацисты Зеленского выбиты в Сумскую область», — написал Татаринов.
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил мнение, что освобождение Курской области может завершиться на следующей неделе. В настоящее время в регионе ведутся ожесточенные бои.